Дети и женщина пострадали при столкновении «Форда» с грузовиком под Браславом

ДТП произошло около деревни Гирейши Браславского района 11 июня.

Источник: ГАИ УВД Витебского облисполкома

На автодороге Гирейши — Карделишки столкнулись грузовой автомобиль МАЗ под управлением 49-летнего водителя и автомобиль Ford Fusion под управлением 41-летнего, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, двое детей 2015 и 2019 годов рождения и жещина 1984-го. Пострадавших доставили в Браславскую райбольницу.