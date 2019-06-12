Дети и женщина пострадали при столкновении «Форда» с грузовиком под Браславом

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ДТП произошло около деревни Гирейши Браславского района 11 июня.

Источник: ГАИ УВД Витебского облисполкома

На автодороге Гирейши — Карделишки столкнулись грузовой автомобиль МАЗ под управлением 49-летнего водителя и автомобиль Ford Fusion под управлением 41-летнего, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, двое детей 2015 и 2019 годов рождения и жещина 1984-го. Пострадавших доставили в Браславскую райбольницу.
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Тэги: ДТП авария пострадали дети Город: Браслав

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