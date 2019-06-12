Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине в отеле

Инцидент с участием фронтмена немецкой группы произошел в мюнхенской гостинице Bayerischer Hof.

По информации Das Bild, Линдеманн находился в баре при отеле с подругой, где отказал в совместном фото 54-летнему постояльцу. Тот не унимался и начал оскорблять женщину. Линдеманн хотел заставить его извиниться перед своей спутницей, в результате чего завязалась потасовка. Певец ударил обидчика локтем в лицо, после чего тот получил перелом челюсти и упал.

Работники отеля вызвали полицейских. Они приняли заявление о нанесении телесных повреждений.

Сам Линдеманн произошедшее не прокомментировал.