Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине в отеле

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Инцидент с участием фронтмена немецкой группы произошел в мюнхенской гостинице Bayerischer Hof.


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По информации Das Bild, Линдеманн находился в баре при отеле с подругой, где отказал в совместном фото 54-летнему постояльцу. Тот не унимался и начал оскорблять женщину. Линдеманн хотел заставить его извиниться перед своей спутницей, в результате чего завязалась потасовка. Певец ударил обидчика локтем в лицо, после чего тот получил перелом челюсти и упал.

Работники отеля вызвали полицейских. Они приняли заявление о нанесении телесных повреждений.

Сам Линдеманн произошедшее не прокомментировал.
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Тэги: Rammstein челюсть конфликт драка Персона: Тилль Линдеманн Город: Мюнхен

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