Лукашенко посетит Кыргызстан 13-14 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Бишкек.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, президент примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где наша страна имеет статус государства-наблюдателя.

Выступление главы Беларуси планируется во время заседания совета в расширенном составе. Лукашенко обозначит позицию по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ШОС.