Лукашенко посетит Кыргызстан 13-14 июня

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Бишкек.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, президент примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где наша страна имеет статус государства-наблюдателя.

Выступление главы Беларуси планируется во время заседания совета в расширенном составе. Лукашенко обозначит позицию по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ШОС.
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Тэги: Беларусь-ШОС Беларусь-Кыргызстан Город: Бишкек

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