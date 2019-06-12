В Минске побит температурный рекорд 82-летней давности

Воздух в столице прогрелся до 32,2 градуса тепла. Прежний максимум составлял 30,1, свидетельствует проведенный анализ оперативной карты температур и архива метеонаблюдений Белгидромета.

Обновились рекорды также в Бресте — 32,2 (было 32,0 11 июня 2010 года), Гродно — 30,8 (30,6 также в 2010-м) и Могилеве — 31,7 (30,5 в 1968 году).

Рекорд дня для всей территории страны — 33,5 градуса, зафиксированный 11 июня 2010 года на метеостанции Октябрь в Гомельской области, устоял. Это место оказалось самым теплым и сейчас — 33,3 градуса. В Пинске (Брестская область) зарегистрировано 33,1 градуса (прежний рекорд в райцентре — 32,4 в 2010 году), в Жлобине (Гомельская область) — 32,8 (31,9 в 2010-м).

Погода с температурой до 34 градусов сохранится до конца недели.