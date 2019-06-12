Российского врача не наказали за смерть роженицы из Барановичей

В Невском районном суде Санкт-Петербурга прошло последнее заседание по уголовному делу заведующей акушерским физиологическим отделением одного из городских родильных домов, которая обвинялась в гибели 27-летней уроженки Барановичей Анны Букиной.

Суд пришел к выводу, что обвиняемая ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности, в результате чего погибла роженица Анна Букина. Акушерка была обязана предвидеть проблемы при выбранной тактике ведения родов. Тем не менее от уголовной ответственности ее освободили по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением срока давности, сообщает TUT.by .

Статья, которая вменялась врачу, относится к категории преступлений, не представляющих большой опасности. В соответствии с российским Уголовным кодексом, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года.

Супруг погибшей Андрей Букин сообщил, что обвиняемая не являлась на заседания, объясняя это тем, что находится на лечении в психиатрической больнице в Ленинградской области. Из-за этого суд переносился на более поздние даты. По мнению потерпевшей стороны, врач делала это намеренно, чтобы уйти от уголовной ответственности.

Потерпевший рассматривает вопрос об апелляции и предъявлении врачу гражданского иска.