Работник клининговой компании украл ценности на 70 тысяч рублей из квартиры в Минске

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Милиционеры задержали в столице 29-летнего работника клининговой компании. Из чужой квартиры, где он работал, пропали ценности на 70 тысяч рублей.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, в Первомайский РУВД обратилась минчанка, у которой из квартиры пропали 100 долларов, ювелирные украшения и часы с драгоценными камнями на сумму 66 тысяч рублей.

Оказалось, месяцем ранее девушка обратилась в клининговую компанию, чтобы ей убрали квартиру. На вызов прибыл мужчина — как потом оказалось, ранее уже судимый за кражи. В отсутствие хозяйки он взял ключи, чтобы 6 июня все забрать. Вещи он сдал в ломбарды, а деньги потратил на развлечения и выпивку.

Вора задержали в одной из гостиниц Молодечно. Ему грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.
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Тэги: клининговая компания кража Город: Минск

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