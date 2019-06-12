Евросоюз одобрил продление антироссийских санкций за аннексию Крыма
Послы Европейского союза приняли решение продлить еще на год санкции, введенные за «незаконную аннексию Россией Крыма». Теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС.
Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщает
Ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.
Всего ЕС применил четыре вида санкций:
- Кроме «крымских», действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины;
- Также существует так называемый «украинский список», в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами;
- Четвертый пакет — это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей.