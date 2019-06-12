Евросоюз одобрил продление антироссийских санкций за аннексию Крыма

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Послы Европейского союза приняли решение продлить еще на год санкции, введенные за «незаконную аннексию Россией Крыма». Теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС.

Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщает NV.ua. Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Всего ЕС применил четыре вида санкций:

  • Кроме «крымских», действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины;
  • Также существует так называемый «украинский список», в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами;
  • Четвертый пакет — это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей.
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Тэги: Россия-ЕС санкции против России

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