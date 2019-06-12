Минлесхоз обновил интерактивную карту запретов на посещение лесов

В 43 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов.

Как уточняет Министерство лесного хозяйства, запрет и ограничения действуют в 13 районах Минской области (Воложинском,Столбцовском, Дзержинском, Минском, Смолевичском, Червенском, Пуховичском, Узденском, Копыльском, Слуцком, Стародорожском, Солигорском и Любанском), в Малоритском районе Брестской области, шести районах Гродненской области (Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Ивьевском, Лидском и Вороновском).

Ограничения также действуют в шести районах Могилевской области (Осиповичском, Быховском, Краснопольском, Костюковичском, Хотимском и Белыничском) и большинстве районов Гомельской области, кроме Октябрьского, Петриковского и Житковичского.

Вводят и снимают запреты посещать леса местные органы власти по ходатайству организаций лесного хозяйства или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Отследить введение и снятие запретов в своем районе каждый белорус может при помощи интерактивной карты , которую Минлесхоз разместил на своем сайте. Карта постоянно обновляется — сейчас она содержит актуальную информацию на среду, 12 июня.

В Беларуси уже неделю (с 4 июня) фиксируются температурные рекорды.

Максимумы обновляются ежедневно в разных городах. В среду в Минске побит температурный рекорд 82-летней давности. Воздух в столице прогрелся до 32,2 градуса тепла. Прежний максимум составлял 30,1. Обновились рекорды также в Бресте — 32,2 (было 32,0 11 июня 2010 года), Гродно — 30,8 (30,6 также в 2010-м) и Могилеве — 31,7 (30,5 в 1968 году).