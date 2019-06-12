Полешуки выбрасывают клубнику из-за отсутствия сбыта

Лунинетчина завалена клубникой. Из-за отсутствия сбыта люди выбрасывают ягоду прямо в поле.

Фото сделано возле клубничного рынка в Дворце 11 июня. Источник: media-polesye.by

Сухую крупную ягоду скупщики брали по 50 копеек, еще и придирались, сообщает media-polesye.by .

«За два ведра отборной ягоды, одна в одну, я выручила семь рублей. Не стоит она труда, чтобы даже выбрать, не говоря уже о том, чтобы вырастить», — жалуется одна из сдатчиц.

«Легче под забор выбросить. Или пусть на кустах пропадает», — подтверждает другая.

Третьи жалуются на местную власть, которая не подготовилась так, как следует, к сезону. Рынок — рынком, но, чтобы дать местным жителям заработать, создав хотя бы маломальскую конкуренцию для госзакупки, нужно было позаботиться заранее. Да и сейчас можно успеть хоть как-то исправить ситуацию.