Белоруску выслали из Польши в Россию по запросу Генпрокуратуры РФ

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Гражданку Беларуси Викторию Немчик экстрадировали из Польши в Россию. Информация об этом размещена на сайте Генпрокуратуры России. Оказалось, это продолжение давней истории, которая началась в Беларуси и обернулась посадками силовиков.

По версии российского следствия, с 2011 по 2013 годы Немчик тайно похищала имущество знакомого. При этом, с целью сокрытия ранее совершенной ею кражи из сейфа потерпевшего кольца с бриллиантом стоимостью 400 тысяч долларов, она подговорила сообщников к похищению сейфа. В результате преступных действий ущерб составил 25 млн российских рублей, передает TUT.by.

Немчик скрылась и ее объявили в международный розыск. В мае 2018 года ее задержали в Польше, а спустя год доставили в Москвупо запросу Генпрокуратуры России.


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Ранее эта женщина фигурировала в деле российского бизнесмена Вячеслава Погосова. По его словам, он жил вместе с Викторией Немчик в Минске около семи лет. После того, как стал подозревать гражданскую жену в кражах, обратился за помощью к белорусским следователям. После вмешательства КГБ ситуация изменилась на диаметрально противоположную. На скамье подсудимых оказались следователи. Двух столичных следователей за взятки приговорили к 7,5 года и лишили званий.
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Тэги: кража КГБ Персона: Виктория Немчик Вячеслав Погосов

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