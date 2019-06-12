Белоруску выслали из Польши в Россию по запросу Генпрокуратуры РФ

Гражданку Беларуси Викторию Немчик экстрадировали из Польши в Россию. Информация об этом размещена на сайте Генпрокуратуры России. Оказалось, это продолжение давней истории, которая началась в Беларуси и обернулась посадками силовиков.

По версии российского следствия, с 2011 по 2013 годы Немчик тайно похищала имущество знакомого. При этом, с целью сокрытия ранее совершенной ею кражи из сейфа потерпевшего кольца с бриллиантом стоимостью 400 тысяч долларов, она подговорила сообщников к похищению сейфа. В результате преступных действий ущерб составил 25 млн российских рублей, передает TUT.by .

Немчик скрылась и ее объявили в международный розыск. В мае 2018 года ее задержали в Польше, а спустя год доставили в Москвупо запросу Генпрокуратуры России.

Ранее эта женщина фигурировала в деле российского бизнесмена Вячеслава Погосова. По его словам, он жил вместе с Викторией Немчик в Минске около семи лет. После того, как стал подозревать гражданскую жену в кражах, обратился за помощью к белорусским следователям. После вмешательства КГБ ситуация изменилась на диаметрально противоположную. На скамье подсудимых оказались следователи. Двух столичных следователей за взятки приговорили к 7,5 года и лишили званий.