Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому после потасовки в баре

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Музыкант Руслан Владыко, один из участников уже не существующей группы «Ляпис Трубецкой»попал в реанимацию вечером 6 июня.

Продюсер Евгений Колмыков рассказал «Европейскому радио», что в реанимацию Руслана доставили, предположительно, после потасовки в одном из баров в микрорайоне Дражня.

«Есть видеозапись его нахождения в баре, он пришел туда в 22:28. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столом рядом с друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. В 23:30 его доставили в реанимацию. Кто и где его нашел — непонятно», — уточнил Колмыков.

Гитарист находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

В последнее время Владыко играл в проекте Trubetskoy, основанном некоторыми бывшими участниками группы «Ляпис Трубецкой».

 
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Тэги: Ляпис Трубецкой Trubetskoy кома гитарист Персона: Руслан Владыко Город: Минск

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