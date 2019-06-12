На A-Fest 2019 в Минск приедут «Бумбокс» и K-Maro

10 августа в Минске в четвертый раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest. На open-air лета в Лошицком парке уже собираются украинская группа «Бумбокс», франкоязычный хип-хоп исполнитель K-Maro и белорусская группа Nizkiz.

По традиции гостей фестиваля будет ждать европейский отдых на траве под открытым небом, зоны развлечений на любой вкус, креативные фотозоны, разнообразная еда на фудкорте и множество сортов пива от «Аливарии».

На сцену также выйдут минская фанк-группа Groove Dealers, gipsy-музыканты PLUM BUM, авторский проект PALINA и украинская группа O.Torvald — участники «Евровидения-2017».

Праздник начнется в 12:00 и продлится до 23:00. Вход свободный (лицам до 18 лет — в сопровождении взрослых).