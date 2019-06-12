В Гомеле парня в наушниках сбил поезд

В Гомеле молодой мужчина с тяжелыми травмами был сегодня ночью доставлен в больницу – его сбил поезд.

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Как сообщается, на Моховом переезде парень пропустил товарный поезд и, не дожидаясь когда поднимется шлагбаум, начал переходить пути. Отмечается, что парень был в наушниках, поэтому, судя по всему, и не услышал приближающийся дизель-поезд.

На свою беду гомельчанин оступился и упал между рельсами. Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение. Но избежать наезда не удалось – у мужчины травма головы и позвоночника. В настоящее время он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в конце мая недалеко от деревни Кончаны (Молодечненский район) погиб ученик пятого класса Красненской средней школы. По информации милиции, мальчик погиб, переходя пути в установленном месте. На данный момент известно, что школьник пропустил пассажирский поезд, но не заметил электровоз.

