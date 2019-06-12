К голодующим матерям приезжали представители местной власти

К объявившим голодовку родственникам осужденных за наркотики приезжали представители местной власти и врачи. Об этом БелаПАН сообщила одна из участниц голодовки Алла Берналь.

Бессрочную голодовку активистки инициативы «Матери 328» начали 11 июня. Голодовка проводится в деревне Остров Пуховичского района.

«Приезжали сегодня к нам врачи, председатель местного исполкома. Поговорили с нами, — рассказала Берналь. — Мы голодовку продолжаем. Пока втроем».

Как сообщила БелаПАН активистка инициативы Лариса Жигарь, основное требование матерей остается неизменным еще с прошлого года — встреча с президентом страны.

«Это самое основное, потому что, я думаю, если бы он встретился с матерями, мы могли бы ему очень многое рассказать. Тем более сейчас, когда произошла отставка министра внутренних дел Игоря Шуневича», — сказала она.

Среди других требований — корректировка статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и пересмотры уголовных дел.