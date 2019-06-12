Лукашенко отправил Путину послание

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина и народ этой страны с Днем России.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по углублению белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия поможет сохранить и приумножить богатые традиции двусторонней дружбы. Об этом говорится в поздравлении Владимиру путину по случаю Дня России.

Глава белорусского государства отметил, что Россия, «твердо следуя выбранному курсу», за прошедшие десятилетия «добилась впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене».