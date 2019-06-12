Беларусь хочет пристроить свои евробонды на Лондонской фондовой бирже

Беларусь рассмотрит Лондонскую фондовую биржу в качестве возможной площадки для размещения евробондов в 2020 году, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам прошедшей 10 июня в Лондоне встречи с генеральным директором Лондонской фондовой биржи Никилом Рати.

«На встрече с гендиректором биржи Никилом Рати мы обсуждали возможность дальнейшего сотрудничества. В 2020 году Беларусь рассчитывает вернуться на рынок суверенных еврооблигаций, и мы, конечно, будем рассматривать в том числе лондонскую площадку как потенциальное место для размещения наших бондов», — приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что Беларусь пока не имела опыта как суверен сотрудничества с Лондонской фондовой биржей. «Мы свои сделки реализовывали через люксембургскую и ирландскую биржи. Но сегодня Лондонская фондовая биржа предложила нам очень привлекательные условия, чтобы или суверен, или корпоративные заемщики могли листинговаться на этой бирже. В последние несколько лет биржа сделала значительный рывок в части технологий, скорости транзакций и, кроме того, предложила нам хорошие тарифы для размещения ценных бумаг», — добавил глава правительства.

На встрече с генеральным директором Лондонской фондовой биржи Румас отметил, что правительство Беларуси рассчитывает на партнерство.

«Благодаря безупречной репутации, следованию самым лучшим мировым стандартам качества Лондонская фондовая биржа, несомненно, является для нас потенциальным партнером в реализации сделок в сегментах долгового и акционерного капиталов. Мы видим значительные шаги, которые сделала Лондонская фондовая биржа за последние два года, и, безусловно, заинтересованы в сотрудничестве», — сказал Румас.

Премьер-министр поблагодарил Никила Рати и команду Лондонской фондовой биржи за организацию Дня рынков капитала Беларуси.

Никил Рати в свою очередь отметил, что Лондонская фондовая биржа имеет давнюю историю сотрудничества с развивающимися рынками и готова взаимодействовать с Беларусью

Лондонская фондовая биржа — одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг. Основана в 1801 году.