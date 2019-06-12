Противники аккумуляторного завода встретились с главой Брестской области

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«Власти начали воспринимать доводы противников строительства аккумуляторного завода под Брестом», — такое мнение высказал БелаПАН местный правозащитник Роман Кисляк по итогам встречи 12 июня группы противников предприятия с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом.

По словам правозащитника, на встречу с руководителем области пришли 15 человек, в том числе лидеры общественной кампании против этого завода Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк.

«В ходе встречи, которая продолжалась три часа, активисты озвучили ряд выявленных ими нарушений при проектировании и строительстве аккумуляторного завода. Глава области пообещал, что эти факты будут проверены в течение недели. Если нарушения подтвердятся, то завод работать не будет. Можно сказать, что сегодня нас не просто формально слушали, но и воспринимали наши доводы», — отметил Кисляк.

Он подчеркнул, что противники аккумуляторного завода впервые встретились с руководителем области. Ранее активисты более года безуспешно пытались договориться о такой встрече.

10 июня председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на встрече с противниками аккумуляторного завода предложил группе активистов встретиться с Анатолием Лисом, чтобы обсудить ситуацию.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Анатолий Лис Роман Кисляк Демьян Лепесевич Дмитрий Бекалюк Город: Брест

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