Wargaming объединяет свои крупнейшие фестивали в один и проведет его в Минске

15 сентября в парке Победы в Минске пройдет «WG Fest 2019: День Танкиста». Компания Wargaming решила объединить в один большой праздник проводившийся в Минске «День танкиста» и проходивший в Москве фестиваль любителей игр.

«В этом году мы впервые соберем наши крупнейшие праздники и наших игроков вместе — на самом грандиозном семейном фестивале интерактивных развлечений на нашем континенте. Если вы хотите ощутить максимальный уровень праздничной атмосферы, если вы любите весело проводить время с семьей и друзьями — обязательно приходите на “WG Fest 2019: День танкиста”», — отметил глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев.

Гостей парка Победы 15 сентября будут ожидать значительно расширенная по сравнению с прошлым годом программа развлечений для всей семьи.

Она будет включать в себя турниры по играм Wargaming с призами, тематические фотозоны, фудкорты, аттракционы, конкурсы, мастер-классы, концерт известных музыкальных исполнителей, масштабный фейерверк и многое другое.

Вход на праздник традиционно будет бесплатным.

Состав музыкальных хедлайнеров «WG Fest 2019: День Танкиста» и дополнительная информация о многочисленных развлечениях, которые фестиваль предложит посетителям, будут объявлены позже. Организаторы обещают сюрпризы невиданного масштаба.