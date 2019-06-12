Фонд Брижит Бардо намерен добиться от Беларуси изменения законов о защите животных

Фонд защиты животных французской кинозвезды Брижит Бардо намерен добиться от правительства Беларуси конкретных обещаний и принятия мер по изменению законодательства об обращении с животными, заявила журналистам 12 июня представитель фонда Брижит Олуа, которая с 7 июня находится в Минске.

По словам Олуа, Брижит Бардо знает о ее визите в Беларусь и ждет результатов. Фонд, который работает в 60 странах, беспокоит убийство бездомных животных в Беларуси с помощью огнестрельного оружия и медикаментов, запрещенных в ЕС, отметила она.

«Я приехала просить о разработке нового, расширенного, закона о защите животных, — сообщила она. — Во Франции наш фонд появился 30 лет назад, за это время люди научились и привыкли жить вместе с собаками и кошками. Я впервые в Беларуси, и то малое, что я увидела, помогло мне понять существующую проблему — здесь, как и в других странах Восточной Европы, есть огромный контраст между современной частью общества, которая эволюционировала в том числе в экономическом плане, и частью общества, которая остается темной стороной. Остается темной не только из-за каких-то неблагоприятных условий, но и из-за своего отношения к миру».

По мнению Олуа, проблема обращения с бродячими животными в Беларуси — это не просто проблема с законом или правительством, это проблема общества в целом и каждого человека в отдельности. Глава фонда напомнила известные слова Махатмы Ганди о том, что степень духовного развития нации определяется ее отношением к животным.

Французская защитница животных выразила удивление тем, что единственным ведомством, которое занимается проблемой бездомных животных в Беларуси, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

«Во время нашей встречи с представителями министерства они мне говорили: что же нам делать, если люди звонят и жалуются на бездомных животных. Тогда приезжают службы отлова и забирают их, и я уверена, в итоге убивают их. Ваша проблема — в нехватке толерантности, отсутствии этичности, эгоизме и нежелании жить вместе с животными», — сказала Олуа.

При этом она обратила внимание на то, что Минск очень чистый город. «Беларусь гордится своей чистотой, однако для меня эта чистота на улицах имеет коннотацию страдания. Я не могу забыть о том, что если улицы, дворы и жилые дома такие чистые, значит, безнадзорных животных отловили и затем убили», — подчеркнула Олуа.

По ее словам, одним из решений проблемы бродячих котов и собак, своеобразным переходным периодом изменения отношения людей к животным, могла бы стать их стерилизация, идентификация (чипирование) и последующее возвращение в среду.

Брижит Олуа пробудет в Минске до 16 июня. Она уже встретилась с представителями Минжилкомхоза, Минсельхозпрода, ветеринарной службы и собирается провести с ними еще одну встречу.

«Сегодня во второй половине дня мы еще детально рассмотрим проблему. Я хочу, чтобы к концу моего визита правительство Беларуси взяло на себя обязательство больше не убивать животных, чтобы появилась стратегия. Я не хочу, чтобы после моего отъезда здесь все осталось как было. Иначе мой визит бесполезен», — добавила зоозащитница.

Олуа побывала в приюте для животных в Витебске и «Фауне города» в Минске. Вечером 12 июня она планирует сходить в столичную «Галерею кота». 13 июня состоится ее встреча с общественностью в минском клубе «Имагуру», а 15 июня запланирован круглый стол с представителями белорусских организаций защиты животных.

В ноябре 2018 года Брижит Бардо написала открытое письмо Александру Лукашенко с просьбой принять необходимые меры для того, чтобы средства, расходуемые на отлов и убийство животных, были направлены на программы стерилизации в сотрудничестве с местными зоозащитниками, а также на приюты-лечебницы для больных животных и животных, которым подыскивают новых хозяев. Французская актриса сообщила, что готова направить в Беларусь представителя своего фонда, чтобы «разъяснить и внедрить концепцию регуляции избыточной численности собак и кошек без боли и страданий».

Ответное письмо было направлено в фонд Бардо за подписью министра иностранных дел Владимира Макея. В нем утверждалось, что «Беларусь придает серьезное значение теме защиты животных», а также выражалась уверенность в том, что «сотрудничество белорусских профильных организаций с фондом Брижит Бардо пойдет на пользу обеим сторонам». Позже с представителями фонда Бардо встретился посол Беларуси во Франции, который обещал содействие в организации визита Брижит Олуа в Минск.