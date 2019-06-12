Философ Мацкевич: сейчас опасно менять Конституции

В условиях российского давления на основы белорусской государственности вносить изменения в Конституцию очень опасно. Такое мнение высказал философ и методолог Владимир Мацкевич на экспертной дискусии «Пишем Конституцию. Какая политическая система необходима Беларуси» 12 июня в Минске.

«Сейчас мы должны сосредоточиться на самых принципиальных моментах. Отдавая отчет в несовершенстве нашей Конституции, мы должны очень четко понимать, что сейчас очень опасное время для ее изменения. Опасное потому, что никаких рычагов повлиять на дальнейшее искажение Конституции у нас не осталось», — сказал Мацкевич.

Он напомнил о готовящихся предложениях белорусской и российской групп по вопросам интеграции и заявлениях белорусских государственных органов, что работа над изменениями в Конституцию, связанными с планами введения единой валюты Союзного государства и единого эмиссионного центра, не ведется.

«Даже если в один голос утверждается, что рабочие группы и давление России никак не связаны с изменением белорусской Конституции, — это вранье. Реализация целого ряда крупных и мелких положений Союзного договора требует изменения Конституции как в России, так и в Беларуси. Российская проблема-2024 не снимается, и это приводит к серьезному давлению на основы нашей государственности», — заявил эксперт.

Мацкевич выдвигает идею созыва учредительного собрания как ключевую процедуру внесения изменений в Конституцию Беларуси.

«Что принципиально для нации: при нависшей угрозе потери любые попытки изменения конституции чреваты потерей суверенитета. Идея учредительного собрания как единственного способа изменения переучреждения государства должна предотвратить угрозу потери суверенитета», — считает Мацкевич.