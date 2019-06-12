Мышь не прошмыгнет? Деревню спортсменов взяли под усиленный контроль

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В преддверии II Европейских игр милиция взяла под усиленный контроль Деревню спортсменов. Охрана осуществляется круглосуточно.

В настоящее время саперно-пиротехнические группы обследуют помещения от подвалов до чердаков. До прибытия гостей проверенные помещения будут опломбированы.

По пасть на территорию объекта можно только через четыре КПП. На данный момент внутрь допускается по аккредитации только обслуживающий персонал, экстренные службы и автомобили, которые подвозят продукты.

За прилегающей территорией наблюдает более 70 видеокамер, усилены меры дорожной безопасности, наряды ДПС приближены к объекту.

На время проведения II Евроигр комплекс примет более четырех тысяч человек.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 Студенческая деревня Город: Минск

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