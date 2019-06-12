Викторин: поддержка людей с инвалидностью — это поддержка всего общества

Поддержка людей с инвалидностью подразумевает поддержку всего общества в целом, заявила глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин 12 июня в Минске на форуме, посвященном завершению кампании «Повестка 50» по улучшению прав людей с инвалидностью, проводившейся правозащитной организацией «Офис по правам людей с инвалидностью».

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«Наша общая цель — чтобы люди с инвалидностью имели доступ ко всем правам и жизни без дискриминации. Людям с инвалидностью нужна наша помощь. Такое развитие было бы невозможно без участия гражданского общества», — отметила Викторин.

По ее словам, за последние годы формат диалога между общественными организациями, занимающимися правами людей с инвалидностью, и властями изменился. Викторин подчеркнула важность разработки местных повесток имплементации Конвенции о правах инвалидов.

«Это стало возможным благодаря усилиям местных властей, гражданских организаций, социальных служб. Европейский союз не только выступает за инклюзивный подход к развитию и недискриминацию, но и поддерживает укрепление общества в соседних странах. Мы стремимся улучшить условия жизни для людей с инвалидностью. Поддерживая эту группу, мы поддерживаем все общество», — заявила глава представительства ЕС.

Кампания «Повестка 50» началась три года назад с исследования о готовности белорусских регионов к подобному проекту. Центр европейской трансформации исследовал 20 городов, из которых было выбрано пять: Щучин, Столин, Бобруйск, Столбцы, Воложин. Затем добавился Новополоцк. Там были созданы рабочие группы, куда вошли люди с инвалидностью, сотрудники социальных служб, государственных органов и некоммерческих организаций. Эксперты польского фонда TUS помогали формулировать местные повестки, ориентируясь на задачи и ресурсы.

«Общий бюджет проектов 2 млн 140 тыс. евро, — отметила Викторин. — Но деньги не главное. Главное, чтобы люди, работающие в проектах, поняли, что они могут достигать своих целей».

Глава «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский сообщил, что шесть лет назад организация решила работать вместе с партнерами из Дании, Польши и Литвы.

«Большим коллективом мы постарались сформулировать задачи, которые хотели решить, — сказал он. — Мы обычно говорим о белорусских регионах, но ведь Беларусь является регионом Европы, и мы ощущаем себя частью европейской культуры. Во время кампании не просто передавался европейский опыт, но и происходила напряженная работа. Мы несколько раз меняли действия и планы. Это было непросто».

По словам Дроздовского, региональное развитие крайне важно и принципиально для общественных организаций по защите прав людей с инвалидностью.

«Беларусь традиционно мыслит «вертикалями», а мы хотели обсудить, насколько нам удалось изменить ход ситуации, думать, как мы сами можем менять ситуацию и искать пути решения. Этот проект не завершение, а начало чего-то большого», — подчеркнул руководитель офиса.