«Инициатива и дисциплина». Новый гендиректор МТЗ рассказал, как надо выполнять задачи Лукашенко

Министр промышленности Павел Утюпин 12 июня представил коллективу «МТЗ-Холдинг» нового генерального директора Минского тракторного завода Виталия Вовка.

По словам министра, новый гендиректор ОАО «МТЗ» — руководитель с колоссальным опытом, который хорошо знает работу как самого завода, так и всего отечественного промышленного комплекса.

«Среди основных задач — увеличение экспортных поставок самого узнаваемого белорусского бренда, улучшение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитие предприятий, входящих в «МТЗ-Холдинг», и, как результат, обеспечение рентабельной и эффективной работы Минского тракторного завода», — цитирует Утюпина пресс-служба Минпрома.

Обращаясь к коллективу предприятия, Вовк отметил: «Для реализации поставленных руководством задач нужно в первую очередь любить свой завод, быть инициативными и дисциплинированными. Это позволит совместными усилиями нашего многотысячного коллектива добиться отличных результатов».

Виталий Вовк в 2011-2014 годах возглавлял Минский завод колесных тягачей. С декабря 2014 года по август 2018-го — министр промышленности. Затем, после резкой критики со стороны Александра Лукашенко, стал его помощником — инспектором по Витебской области. «У него выбор один: или тюрьма, или сюда — публично об этом говорю», — заявил Лукашенко в августе прошлого года, посещая Оршанский инструментальный завод.

11 июня Вовк был назначен руководителем МТЗ. «У тебя даже зазора как такового нет — туда-сюда поворачиваться. Только вперед, — подчеркнул Лукашенко при согласовании назначения. — Не сомневаюсь, ты знаешь, что там надо делать. Если сможешь развернуться и людей развернуть… Сам-то ты развернешься. Людей надо организовать. Директор — это человек жесткий, им технологии управляют».

С 2014 года тракторный завод возглавлял Федор Домотенко, до этого работавший помощником президента по Минской области.