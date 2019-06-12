Эксперты: вопрос изменений в Конституцию становится актуальным

В свете возможной либерализации политической жизни вопрос изменений в Конституцию становится актуальным. Такое мнение высказала депутат Палаты представителей Елена Анисим 12 июня в Минске на дискуссии «Пишем Конституцию. Какая политическая система нужна Беларуси».

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«Хотя кажется, что рычагов влияния нет, надо готовиться к тому, что власти пойдут на либерализацию политической жизни. Если все время говорить про нелегитимность, невозможность изменений и невладение инструментами, мы останемся ни с чем. В некоторой системе даже политические элиты ощущают застой, и им хотелось бы некоторых перемен. Поэтому вопрос смены Конституции актуальный, необходимо разрабатывать альтернативный взгляд на Конституцию и доносить его до граждан», — считает Анисим.

Политолог Валерий Карбалевич убежден, что если к 2025 году Александр Лукашенко будет видеть, что у него все в порядке со здоровьем, то изменения в Конституцию будут перенесены. Карбалевич напомнил о транзите власти в Казахстане, где во время проведения выборов нового президента произошли массовые задержания.

«События в Армении и Казахстане сильно напугали Лукашенко. Я думаю, что эти события заставят его десять раз подумать, прежде чем вообще что-то трогать. Потому что в белорусской ситуации любые попытки что-то менять могут закончиться совсем не так, как того хочет инициатор этих перемен. Поэтому я бы осторожно относился к этим идеям», — сказал политолог.

Карбалевич считает, что у Лукашенко и его команды пока нет четкого представления, какие изменения нужны в Конституции.

«Главный элемент новой Конституции — это не только сокращение срока, но и гарантии первому президенту. Он почему-то думает, что конституционные гарантии дают больше, чем может дать его преемник. Но ведь когда Ельцин осуществлял транзит власти, он не Конституцию менял, а искал человека, который бы гарантировал безопасность ему и его семье», — отметил эксперт.

Мечислав Гриб, экс-председатель Верховного Совета 12-го созыва, глава общественной комиссии по внесению изменений в Конституцию, напомнил, что поправки в Конституцию 1996 года проводились с нарушениями и она мировым сообществом признана нелегитимной.

«Мы не можем на нее равняться и вносить в нее правки, потому что если мы этим займемся, то признаем ее легитимной, мы признаем то, чего власть от нас добивается на протяжении десятилетий», — сказал Гриб.

По его мнению, власть рассматривает изменения только с двух позиций. «Первая: как легче и надежнее передать власть тому, кому они захотят. И вторая, что вызывает настороженность: как сделать так, чтобы соглашение о создании Союзного государства выглядело более или менее законно», — считает политик.

Историк Татьяна Протько отметила, что оппозиция не владеет механизмами внедрения предлагаемых изменений, и это более важный вопрос, поскольку с существующей Конституцией можно строить демократическое государство.

«Когда начнется серьезное обсуждение изменений в Конституцию, первыми вопросами будут вынесены не сроки президентства, а вопросы о праве собственности на землю и введении пропорциональной избирательной системы. Я абсолютно уверена, что власть это предложит. Но в тени нужных изменений могут быть протянуты вопросы с интеграционным моментом и с гарантиями президенту», — полагает Протько.

Юрист Гарри Погоняйло также убежден, что предлагаемые властью изменения будут направлены на обеспечение устойчивости власти во время транзита: «Изменения направлены на трансформацию власти, потому что президент понимает, что не вечен, и ту систему власти, которую он выстроил для себя, с учетом своих личностных данных, ни один человек не сможет повторить».