Цены в промышленности выросли с начала года на 3,4%

Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2019 года по сравнению с апрелем составил 100,6%, с декабрем 2018 года — 103,4%, в том числе на инвестиционные товары — 100,1% и 101,4% соответственно, промежуточные товары — 100,7% и 104,1%, потребительские товары — 100,1% и 101,6%. Такие данные опубликовал Белстат.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в мае по сравнению с апрелем снизились на 2%, по сравнению с декабрем 2018 года — выросли на 2,4%. В растениеводстве цены упали за май на 8,1% и выросли с начала года на 6,6%. В животноводстве цены снизились в мае на 0,05%, с начала года — увеличились на 1,2%.

Индекс цен в строительстве в мае по сравнению с апрелем составил 101,2%, с декабрем 2018 года — 102,2%, в том числе на строительно-монтажные работы — 102,8% и 106,8% соответственно, машины и оборудование — 99,7% и 94,5%, прочие работы и затраты — 99,5% и 106%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае по сравнению с апрелем составил 99,6%, с декабрем 2018 года — 100,9%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае по сравнению с апрелем составил 101,1%, с декабрем 2018 года — 101,3%.