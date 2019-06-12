Олег Кубарев стал главным тренером латвийской «Елгавы»

Белорусский специалист Олег Кубарев возглавил латвийский футбольный клуб «Елгава».

Фото пресс-службы ФК «Елгава»

С командой, которая находится на дне турнирной таблицы, будет работать белорусский тренерский штаб, став которого станет известен на днях.

Напомним, в «Елгаву» Кубарев перебрался после недавнего увольнения из «Риги».

53-летний наставник уроженец Жодино. Он завоевывал бронзовые медали, Кубок и Суперкубок Беларуси с «Гомелем», выигрывал Кубок и Суперкубок Молдовы с «Зимбру», а также побеждал с юрмальским «Спартаком» в чемпионате Латвии.

В 2017-м Кубарев возглавил солигорский «Шахтер». Первый круг при нем горняки завершили на верхней строчке турнирной таблицы. Однако руководство клуба решило прекратить сотрудничество с тренером.