В четверг ожидаются дожди, грозы и до +33°С
В четверг, 13 июня, погоду на территории Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, которая поступает в наш регион с юга Европы.
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди; прогремят грозы.
Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах – порывистый. Температура воздуха:
- минимальная ночью +14..+20°С;
- максимальная в середине дня +27..+33°С (местами по северо-востоку +24..+26°С).
Атмосферное давление будет слабо расти.
Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности.