В четверг ожидаются дожди, грозы и до +33°С

В четверг, 13 июня, погоду на территории Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, которая поступает в наш регион с юга Европы.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди; прогремят грозы.

Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах – порывистый. Температура воздуха:

минимальная ночью +14..+20°С;

максимальная в середине дня +27..+33°С (местами по северо-востоку +24..+26°С).

Атмосферное давление будет слабо расти.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности.