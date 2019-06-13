Многодетную полочанку наказали пятью годами колонии за невозврат долга

Суд приговорил мать шестерых детей к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Она занимала деньги у подруг и не возвращала их.

У одной знакомой женщина одолжила 300 долларов, затем еще 400, а после этого еще более тысячи. За год долги полочанки достигли 8 тысяч рублей, сообщает gorod214.by .

В прокуратуре района уточнили, что мошенница в основном тратилась на свои нужды: посещала увеселительные заведения, уходила из дома на несколько дней, оставляя детей на мужа или соседей.

В 2017 году полочанку осудили за аналогичное преступление, но, учитывая то, что она многодетная мать, приговор был мягким — без направления в исправительное учреждение.