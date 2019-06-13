Парламент принял во втором чтении изменения в антинаркотическую статью УК

Они предусматривают снижение на два года нижнего предела наказаний по двумя частям 328-й статьи. По ч. 2 нижний предел наказания предполагается снизить с пяти до трех лет лишения свободы, по ч. 3 — с восьми до шести лет.

«Снижение нижних пределов наказания не является послаблением для сбытчиков наркотиков, но позволит судам применять наказания в более широких пределах с учетом характера и степени опасности совершенного деяния, с учетом личности обвиняемого», — отметил член постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Богданович.

Вопросов по законопроекту у депутатов не было. За его принятие проголосовали 93 человека.

Законопроект о внесении поправок в ряд кодексов был принят в первом чтении на весенней сессии 2018 года. Они предусматривали в том числе снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 статьи 328 УК. Однако в декабре эти поправки были изъяты.

Как пояснил член парламентской комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, не удалось достигнуть согласия при внесении поправок в эту статью. «Поэтому мы приняли решение изъять их из принимаемого сегодня законопроекта и рассмотреть их позже, в рамках иного проекта закона», — сказал он.