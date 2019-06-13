Пьяный квартирант и его приятель убили хозяйку в Гомеле

Потерпевшая пенсионерка проживала в четырехкомнатной квартире вместе с тремя квартирантами. Одним из жильцов был ранее судимый 40-летний уроженец Брагинского района, который трудоустроился в областном центре.

По версии следствия, 26 декабря 2018 года мужчина пьянствовал со своим 44-летним ранее судимым знакомым. В ходе застолья квартирант рассказал гостю, что у пенсионерки есть ценности и деньги. Злоумышленники напали на женщину, стали ее душить руками и проводом, нанесли множественные удары по различным частям тела. Потерпевшая сразу скончалась.

Злоумышленники сняли с умершей золотые сережки, похитили деньги, норковый полушубок, украшения, икону ХIХ века, столовые приборы и другие предметы на общую сумму более 9 тысяч рублей. После этого завернули тело в ковер, положили его под диван и в той же комнате заснули.

Мужчин задержали в Буда-Кошелево. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.