Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси

Такое решение приняли на встрече специалиста с руководством АБФФ, которая состоялась 13 июня в Доме футбола.

В пресс-службе федерации уточнили, что увольнение произошло по обоюдному соглашению сторон.

«Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу по ходу всего периода сотрудничества со сборной. Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждёт светлое будущее», — сказал на встрече Игорь Криушенко.

Сборная Беларуси под его руководством проиграла четыре первых матча отбора на ЧЕ-2020.