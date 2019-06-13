Витебчанка повредила гвоздем и маркером 11 автомобилей и супермаркет
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На 56-летнюю жительницу областного центра завели уголовное дело.
По сообщению УВД Витебского облисполкома, женщина разрисовала стены супермаркета на Московском проспекте, а затем при помощи маркера и гвоздя повредила 11 автомобилей, испортив их неприличными изображениями и нецензурными словами. Материальный ущерб от хулиганской выходки составил 3000 рублей.
Задержанная не смогла объяснить цели и мотивы своих действий.