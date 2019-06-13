Витебчанка повредила гвоздем и маркером 11 автомобилей и супермаркет

На 56-летнюю жительницу областного центра завели уголовное дело.

По сообщению УВД Витебского облисполкома, женщина разрисовала стены супермаркета на Московском проспекте, а затем при помощи маркера и гвоздя повредила 11 автомобилей, испортив их неприличными изображениями и нецензурными словами. Материальный ущерб от хулиганской выходки составил 3000 рублей.

Задержанная не смогла объяснить цели и мотивы своих действий.