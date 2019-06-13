Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова

Об этом координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуда сообщили родственники осужденного.

Александр Жильников и Вячеслав Сухарко

Сегодня, 13 июня, адвокат Жильникова отправилась в СИЗО № 1, чтобы продолжить работу по жалобе, однако там ей сказали, что тот «убыл по приговору». Адвокат уточнила, означает ли это, что он расстрелян, на что получила подтверждение этой информации, передает правозащитный сайт «Весна» .

В Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Александра Жильникова, которое было зарегистрировано 24 декабря 2018 года за номером 3082/2018. Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой о принятии временных мер и не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного Комитетом.

«Меня очень возмущает такой подход. С одной стороны, Беларусь хочет быть ближе к Европе, называется европейской страной, проводит II Европейские игры, а с другой стороны, остается последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, где расстреливают людей», — подчеркнул Андрей Полуда.

Судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко — неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу. Жильников и Сухарко были признаны виновными в убийстве трех человек и приговорены к высшей мере.