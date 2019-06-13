На продавцов Комаровки и Ждановичей составили три десятка протоколов за контрабанду

Специальные рейды проводились в мае и первой декаде июня на Комаровском рынке и в ТД «Ждановичи».

В них участвовали сотрудники управления оперативных мероприятий ИМНС, представители ОБЭП УВД администраций Ленинского, Советского и Партизанского районов, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Реализацию контрабандного кофе и чая осуществляли восемь субъектов хозяйствования и одно физическое лицо. В отношении нарушителей был составлен 31 административный протокол.