На продавцов Комаровки и Ждановичей составили три десятка протоколов за контрабанду

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Специальные рейды проводились в мае и первой декаде июня на Комаровском рынке и в ТД «Ждановичи».

В них участвовали сотрудники управления оперативных мероприятий ИМНС, представители ОБЭП УВД администраций Ленинского, Советского и Партизанского районов, сообщает агентство «Минск-Новости».

Реализацию контрабандного кофе и чая осуществляли восемь субъектов хозяйствования и одно физическое лицо. В отношении нарушителей был составлен 31 административный протокол.
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Тэги: Ждановичи Комаровский рынок контрабанда чай кофе Город: Минск

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