«Шахтер» начнет отстаивать титул обладателя Кубка Беларуси матчем со «Смолевичами»

Клубы высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу узнали своих соперников по стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка страны.

«Барановичи» – «Торпедо-БелАЗ»;

«Лида» – «Слуцк»;

«Ошмяны-БГУФК» – «Ислочь»;

«Белшина» – «Минск»;

«Клецк» – «Торпедо» (Мн);

«Слоним 2017» – «Витебск»;

НФК – «Славия»;

«Нафтан» – «Неман»;

«Рух» – «Динамо» (Бр);

«Волна» – «Дняпро»;

«Смолевичи» – «Шахтер»;

«Речицадрев» – БАТЭ;

«Арсенал» – «Энергетик-БГУ»;

ГОБЖ – «Городея»;

«Гранит» – «Динамо» (Мн);

«Сморгонь» – «Гомель».

Данная стадия турнира состоит из одного матча. Игры состоятся 27-28 июля. Белорусские представители в еврокубковом сезоне 2019/2020 проведут поединки 26 июня.

Напомним действующим обладателем трофея является «Шахтер».