«Шахтер» начнет отстаивать титул обладателя Кубка Беларуси матчем со «Смолевичами»

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Клубы высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу узнали своих соперников по стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка страны.

  • «Барановичи» – «Торпедо-БелАЗ»;
  • «Лида» – «Слуцк»;
  • «Ошмяны-БГУФК» – «Ислочь»;
  • «Белшина» – «Минск»;
  • «Клецк» – «Торпедо» (Мн);
  • «Слоним 2017» – «Витебск»;
  • НФК – «Славия»;
  • «Нафтан» – «Неман»;
  • «Рух» – «Динамо» (Бр);
  • «Волна» – «Дняпро»;
  • «Смолевичи» – «Шахтер»;
  • «Речицадрев» – БАТЭ;
  • «Арсенал» – «Энергетик-БГУ»;
  • ГОБЖ – «Городея»;
  • «Гранит» – «Динамо» (Мн);
  • «Сморгонь» – «Гомель».

Данная стадия турнира состоит из одного матча. Игры состоятся 27-28 июля. Белорусские представители в еврокубковом сезоне 2019/2020 проведут поединки 26 июня.

Напомним действующим обладателем трофея является «Шахтер».
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Тэги: футбол-Кубок

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