«Шахтер» начнет отстаивать титул обладателя Кубка Беларуси матчем со «Смолевичами»
Клубы высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу узнали своих соперников по стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка страны.
- «Барановичи» – «Торпедо-БелАЗ»;
- «Лида» – «Слуцк»;
- «Ошмяны-БГУФК» – «Ислочь»;
- «Белшина» – «Минск»;
- «Клецк» – «Торпедо» (Мн);
- «Слоним 2017» – «Витебск»;
- НФК – «Славия»;
- «Нафтан» – «Неман»;
- «Рух» – «Динамо» (Бр);
- «Волна» – «Дняпро»;
- «Смолевичи» – «Шахтер»;
- «Речицадрев» – БАТЭ;
- «Арсенал» – «Энергетик-БГУ»;
- ГОБЖ – «Городея»;
- «Гранит» – «Динамо» (Мн);
- «Сморгонь» – «Гомель».
Данная стадия турнира состоит из одного матча. Игры состоятся 27-28 июля. Белорусские представители в еврокубковом сезоне 2019/2020 проведут поединки 26 июня.
Напомним действующим обладателем трофея является «Шахтер».