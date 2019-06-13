На Брестчине ранее судимого подозревают в педофилии

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До 15 лет лишения свободы грозит 40-летнему ранее судимому за кражу и покушение на убийство мужчине, подозреваемому в совершении «иных действия сексуального характера» в отношении малолетних.

Фото носит иллюстративный характер

По информации милиции Брестской области, пострадавшими по делу проходят дети – девочки 2013 и 2015 годов рождения.

Как отмечается, мужчина состоит в браке, но в последнее время живет отдельно от жены.

Ведется следствие, подозреваемый находится изоляторе временного содержания.
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Тэги: педофил Город: Брест

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