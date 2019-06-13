На Брестчине ранее судимого подозревают в педофилии
Просмотров: 2414
До 15 лет лишения свободы грозит 40-летнему ранее судимому за кражу и покушение на убийство мужчине, подозреваемому в совершении «иных действия сексуального характера» в отношении малолетних.
По информации милиции Брестской области, пострадавшими по делу проходят дети – девочки 2013 и 2015 годов рождения.
Как отмечается, мужчина состоит в браке, но в последнее время живет отдельно от жены.
Ведется следствие, подозреваемый находится изоляторе временного содержания.