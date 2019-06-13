Нацбанк: цены на овощи растут из-за низкого урожая 2018 года

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Рост цен на плодоовощную продукцию в мае этого года в годовом выражении ускорился с 4% до 9,5%.

Национальный банк Беларуси отмечает в своем «Обзоре инфляции за май 2019 года», который опубликован 13 июня, более высокие годовые темпы, которыми в целом растут цены на плодоовощную продукцию.

По мнению главного банка страны, увеличение цен на овощи на 5,5% в годовом выражении во многом является следствием низкого урожая отдельных плодоовощных культур в прошлом году.

Это до сих пор приводит к ускоренному росту цен на репчатый лук, морковь и чеснок.

Также относительно мая 2018 года отмечается значительное ускорение роста цен на бананы, картофель и огурцы.

В мае 2019 года годовой прирост потребительских цен увеличился на 0,7 процентного пункта и составил 6,2%.

По данным Национального статистического комитета, потребительские цены в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, к декабрю 2018-го — на 3%.
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Тэги: рост цен инфляция

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