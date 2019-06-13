Новый глава Минздрава рассказал, как будет бороться с коррупцией

Основная борьба с коррупцией — это выработка четких правил, когда фактически от конкретного исполнителя, если все сделано по правилам, не зависит принятие решений. Об этом заявил новый министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник 13 июня на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что любое отклонение от правил будет вызывать вопросы и пристальное внимание. «И желающих отклоняться от правил по необъективным причинам, с целью выгоды, поверьте, не станет. Это будет сразу заметно. И на этом будем концентрироваться — менять механизмы закупок и совершенствовать их с тем, чтобы они были открыты для общества, понятны для всех участников рынка и доступны контролю на всех этапах», — подчеркнул министр.

Караник также подчеркнул, что будет подвергнута ревизии работа организаций, которые занимаются закупками, — это и медтехника, и фармация: «Будут регламентированы четкие сроки, процедура закупки для того, чтобы убрать возможность влияния отдельных работников на принятие решения либо на скорость прохождения документов».