Минздрав: алкоголь является одним из неплохих естественных антидепрессантов

Государству на преодоление негативных последствий, связанных с алкоголизмом, приходится тратить ежегодно 2% ВВП, сообщил 13 июня первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, выступая на заседании круглого стола, организованного Республиканским союзом промышленников и предпринимателей.

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При этом Пиневич подчеркнул, что «алкоголь употреблялся и употребляться будет, и в принципе он является одним из неплохих естественных антидепрессантов в нормальных дозах».

По словам представителя Минздрава, алкогольные психозы чаще всего возникают при чрезмерном употреблении дешевых спиртных напитков.

«В некоторые рабочие дни, когда мы приезжаем в приемные отделения, видим, какой контингент туда поступает. 30% пациентов в отделениях реанимации находятся, как правило, в состоянии интоксикации алкоголем», — отметил Пиневич.

С такими случаями, добавил он, связана «сверхострая реакция» Минздрава на проблему алкоголизации населения.

Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Виолетта Брезовская сообщила, что в Беларуси планируется принятие дополнительных шагов для ограничения доступности алкоголя.

«Новый проект закона об обороте алкогольной продукции предполагает дальнейшие поэтапные ограничения в части продажи алкогольных напитков», — отметила Брезовская. В то же время, по ее мнению, любые ограничения должны быть постепенными, чтобы не обрушить экономику предприятий, которые занимаются производством такой продукции.

«Бизнес должен иметь возможность подготовиться к изменениям, пересмотреть бизнес-планы», — сказала представитель МАРТ.