Под Светлогорском пенсионер нашел винтовку

Во время работ по строительству песочницы для внуков 68-летний мужчина нашел в земле самозарядную винтовку системы Токарева.

Пенсионер решил уничтожить оружие, взял бензорез и начал распиливать. Однако неожиданно винтовка выстрелила, причинив ему огнестрельное ранение. Инцидент произошел в Светлогорском районе.

Медики констатировали у заботливого деда «сквозное огнестрельное ранение, огнестрельный оскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости».