Под Светлогорском пенсионер нашел винтовку

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Во время работ по строительству песочницы для внуков 68-летний мужчина нашел в земле самозарядную винтовку системы Токарева.

Пенсионер решил уничтожить оружие, взял бензорез и начал распиливать. Однако неожиданно винтовка выстрелила, причинив ему огнестрельное ранение. Инцидент произошел в Светлогорском районе.

Медики констатировали у заботливого деда «сквозное огнестрельное ранение, огнестрельный оскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости».
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Тэги: ранение винтовка Город: Светлогорск

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