Россия не поддержала предложение Беларуси повысить тариф на транзит нефти, — глава МАРТ

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Российская сторона не поддержала предложение о повышении тарифа на транспортировку российской нефти через территорию Беларуси, сообщил журналистам в Минске 13 июня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

«Такое предложение было, но оно не прошло, поскольку Российская Федерация предложила четко обосновать причины такого повышения», — отметил он.

По словам министра, обсуждение вопроса будет продолжено. «Существуют обязательства, за рамки которых ни одна из сторон не должна выходить. В этой связи любое повышение тарифов на транзит нефти должно и будет вестись в соответствии с действующей методикой», — подчеркнул глава МАРТ.


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О том, что Беларусь уведомила «Транснефть» о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев 5 апреля. «Там речь идет о 23%. Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения. Площадка переговоров будет в правительстве»,  — отметил он.

Беларусь 1 февраля 2019 года на 7,6% повысила тарифы на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны.

Установление тарифов осуществляется в соответствии с действующими двусторонними соглашениями Беларуси и России, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.
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Тэги: Беларусь-Россия транзит нефти Персона: Владимир Колтович

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