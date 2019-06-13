Беларусь опять будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности

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В последний день уходящей рабочей недели погоду Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.


В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха

Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +16..+22°С;
  • максимальная днем +28..+33°С (в некоторых южных районах +34°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

Ранее Госавтоинспекция предупреждала, что во время жары водители должны быть предельно внимательны.
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Тэги: погода жара

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