Беларусь опять будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности
В последний день уходящей рабочей недели погоду Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +16..+22°С;
- максимальная днем +28..+33°С (в некоторых южных районах +34°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.
Ранее Госавтоинспекция предупреждала, что во время жары водители должны быть предельно внимательны.