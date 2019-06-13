Активистка движения матерей о поправках в статью 328: сделан небольшой шаг, надо работать дальше

Принятие поправок в статью 328 Уголовного кодекса — это «небольшой шаг, но нам надо работать дальше», заявила БелаПАН Татьяна Каневская, активистка движения матерей осужденных.

«Депутат Василий Чекан позвонил мне прямо из зала заседаний, как только был принят законопроект, — сказала она. — Что мы депутатов просили сделать, то они и сделали. Мы их просили принять хотя бы этот законопроект — они приняли. Мы с Чеканом договорились, что встретимся в конце августа — начале сентября, когда закончатся отпуска, и будем дальше работать. Дальше у нас по плану стоят несовершеннолетние и изменение правоприменительной практики».

По ее словам, родственники осужденных хотят инициировать принятие законопроекта, который изменит возраст наступления ответственности по делам, связанным с наркотикам, с 14 лет на 16.

«Мы попытаемся доказать аргументировано, что в 14 лет это еще психически несостоявшийся человек, он еще даже не может сам принимать какие-то определенные решения, у него пубертатный возраст еще не закончился. Есть биологические и психологические какие-то моменты у человека, которые тоже надо учитывать. И вот так сажать в 14 лет на огромные сроки — это ненормально», — убеждена Каневская.

По ее словам, дела несовершеннолетних необходимо пересмотреть и «детей оттуда надо освобождать».

«Что касается практики применения, то будем думать над нашими предложениями. Важно сделать все так, чтобы не было никаких ошибок. Пока, честно говоря, мозг был загружен другим. Сейчас у меня такое легкое опустошение и состояние, когда ты добиваешься цели и немножко хочется отдохнуть», — сказала Каневская.

Вместе с другими активистками движения матерей она собирается разъяснять родственникам осужденных по ст. 328 УК возможности подачи надзорной жалобы о пересмотре уголовных дел после того, как поправки вступят в силу.

По словам Каневской, она поддерживает связь с активистками инициативы «Матери 328», которые с 11 июня проводят голодовку в деревне Остров Пуховичского района Минской области, требуя встречи с президентом, полной корректировки ст. 328 и пересмотра уголовных дел осужденных.

«Я знаю, как нелегко держать голодовку. Тем более сейчас, когда очень жарко. Это все немного несвоевременно. Жаль, что мы не скоординировали свои действия. Но что произошло, то произошло, назад они уже не могут отходить. Дала им пару советов, как надо действовать, чтобы их услышали», — добавила Каневская.

В свою очередь одна из участниц голодовки Алла Берналь сообщила БелаПАН, что женщины чувствуют себя нормально и не намерены прекращать акцию протеста. По ее словам, 13 июня к голодающим приезжали представители общества Красного Креста, в том числе психологи, а накануне женщин навестили представители местной власти. «Наши требования не изменились, мы считаем, что все части статьи 328 должны быть пересмотрены», — подчеркнула Берналь.