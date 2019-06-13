В Минске собирают подписи за отставку руководства Первомайского района

В столице жители Первомайского района начали сбор подписей за отставку главы администрации Игоря Кудревича и его зама Василия Косовца.

Как отмечается в петиции, размещенной на сайте zvarot.by , любые попытки граждан законно и организованно противостоять застройкам и вырубкам «не имеют эффекта, так как открыто игнорируются руководством района».

По словам составителей, жалобы и замечания пересылаются из инстанции в инстанцию, вместо ответов приходят отписки.

«У руководства отсутствует контакт с людьми, спорные вопросы в большинстве случаев решаются в пользу застройщиков и инвесторов, мнение жителей не учитывается. Бюрократизм и формализм в принятии решений ведет к нарушению прав жителей Первомайского района на благоприятную среду обитания, доступ к социальным и спортивным объектам», — говорится в петиции.