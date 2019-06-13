Караев назвал Шуневича примером служения Родине и порядочным человеком

Новый министр внутренних дел комплиментарно высказался о своем предшественнике Игоре Шуневиче.

Он выразил благодарность экс-министру, назвав его «примером того, как надо служить своей Родине».

Караев подчеркнул, что для сотрудников органов внутренних дел Шуневич — «образец мужественности, ответственности, активной жизненной позиции и заинтересованности во всем, что происходит вокруг. Вашу порядочность не раз отмечали не только подчиненные, но и глава государства».

Касаясь же новой должности, милицейский чиновник подчеркнул, что в ближайшее время резких изменений в деятельности ведомства не предвидится.

Министром внутренних дел Караев был назначен 11 июня. До этого он работал в должности заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками.

Предыдущий глава МВД Игорь Шуневич занимал этот пост с 11 мая 2012 года. 10 июня он подал Александру Лукашенко рапорт об отставке.