В Ботаническом саду состоится MuzzicLETO — серия концертов под открытым небом

Столичный Центральный ботанический сад совместно с MuzzicDom приглашает на серию атмосферных релакс-вечеров MuzzicLETO. Концерты пройдут 14, 15, 20 и 22 июня, а также 3 июля.

В концертах примут участие яркие белорусские гитаристы Ярослав Макарич и Михаил Филипеня, оперная и джазовая певица Маргарита Левчук, «Джаз-Дикси-Бэнд» Виталия Ямутеева; симфонический оркестр Белтелерадиокомпании и многие другие. Кроме того, на импровизированной сцене публика увидит оперу Станислава Монюшко Verbum Nobile в формате 5D.

Организаторы рекомендуют взять плед, покрывало или туристский коврик для удобного расположения в «зрительном зале» под открытым небом.

Неповторимую атмосферу MuzzicLETO дополнят тематическая гастрономия и напитки, а наряду со сценой и зрительным залом на траве в естественных природных декорациях будет открыт и танцпол, где с помощью профессионалов можно будет исполнить танцы разных стилей.

Вход на все мероприятия программы — по билету в Центральный ботанический сад (приобретается на месте). Цена билетов: 5 (льготный) и 10 рублей.