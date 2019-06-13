В Могилеве двух мужчин убило током

Трагедия, унесшая жизни двух мужчин, произошла днем в четверг, 13 июня, в Могилеве на неэксплуатируемой территории завода.

Погибшими оказались 30- и 32-летний местные жители.

Как сообщили в Следственном комитете, по предварительным данным, оба не работали на предприятии. Они пришли сюда с «целью демонтажа канализационных труб для последующей их продажи на металлолом».

В СК отмечают, что ранее мужчины самовольно провели электрический кабель в тоннеле, предназначенном для обслуживания коммуникаций.

«Из-за ненадлежащего использования электрооборудования они получили разряд электрического тока, от которого скончались на месте происшествия», - подчеркнули следователи.