Видеофакт. Борисов поплыл в четверг после стихии

/ Общество
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В некоторых регионах Беларуси сегодня днем прошли сильные дожди, местами выпал град.

 

 

Однако большинство пользователей сети жалуется, что в их городах засуха и о дожде можно только мечтать.
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Тэги: непогода

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