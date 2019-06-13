Видеофакт. Борисов поплыл в четверг после стихии 13.06.2019 / 20:58 / Общество Просмотров: 358 A- A+ В некоторых регионах Беларуси сегодня днем прошли сильные дожди, местами выпал град. Однако большинство пользователей сети жалуется, что в их городах засуха и о дожде можно только мечтать. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: непогода Другие материалы на эту тему: Как из ведра. Минск попал под грозовой фронт Смерч и ливень. В Минске срывало крыши и затапливало улицы Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона Минск затопило — движение транспорта парализовано