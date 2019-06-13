Еще семь белорусских предприятий попали в черный список Россельхознадзора

/ Экономика
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Еще семь белорусских предприятий оказались в черном списке Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Как сообщается в пресс-службе Россельхознадзора, временные ограничения введены на поставки в РФ продукции с белорусского КПУП «Мозырские молочные продукты».

На такой шаг ведомство пошло в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. В частности, речь идет о «бактериях группы кишечной палочки, а также отмечалось превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов».

Также в связи с нарушениями введен режим «усиленного лабораторного контроля» в отношении продукции следующих предприятий:

  • «Агрокомбинат «Снов»;
  • «Бабушкина крынка»;
  • «Беловежские сыры»;
  • «Беллакт» Волковысское;
  • «Жлобинский мясокомбинат»;
  • «Молодечненский молочный комбинат».
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Тэги: Россельхознадзор белорусская молочка

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