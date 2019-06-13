Еще семь белорусских предприятий попали в черный список Россельхознадзора
Еще семь белорусских предприятий оказались в черном списке Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Как сообщается в пресс-службе Россельхознадзора, временные ограничения введены на поставки в РФ продукции с белорусского КПУП «Мозырские молочные продукты».
На такой шаг ведомство пошло в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. В частности, речь идет о «бактериях группы кишечной палочки, а также отмечалось превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов».
Также в связи с нарушениями введен режим «усиленного лабораторного контроля» в отношении продукции следующих предприятий:
- «Агрокомбинат «Снов»;
- «Бабушкина крынка»;
- «Беловежские сыры»;
- «Беллакт» Волковысское;
- «Жлобинский мясокомбинат»;
- «Молодечненский молочный комбинат».