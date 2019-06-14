В Минске побит температурный рекорд дня 107-летней давности

Температурный рекорд дня 107-летней давности побит в Минске 13 июня. Согласно карте температур погодного ресурса meteoinfo.by воздух в столице прогрелся до 34 градусов выше нуля. Прежний рекорд, зарегистрированный 13 июня 1912 года, составлял 30 градусов, следует из данных архива Белгидромета, размещенного на этом же сайте.

Кроме того, второй день подряд в Минске обновляется абсолютный максимум июня за весь период метеонаблюдений. Ранее он составлял 32,5 градуса (зафиксирован 23 июня 1964 года). 12 июня экстремум был преывышен на 0,2 градуса, 13-го — еще на 1,3.

Пал также рекорд дня для всей территории страны, который был равен 34 градусам (13 июня 1972 года в Гродно). В Василевичах (Гомельская область) максимум составил 34,4 градуса (в самом райцентре новый рекорд превысил старый, продержавшийся всего четыре года, на 2,7 градуса).

Обновились экстремумы дня в трех областных центрах: Бресте — 32,9 (было 32,1 в 1972 году), Гомеле — 32,4 (31,5 в 1946-м) и Могилеве — 30,7 (30,5 в 1959-м).

В Борисове (Минская область) во второй половине дня выпало 27 мм осадков, или 27 л воды на квадратный метр территории, что составляет 30% месячной нормы.

По прогнозу синоптиков, очень жаркая погода сохранится до конца недели. 14 июня в Минске ожидается 30—32 градуса. Рекорд дня — 30,7 (в 1972 году).

Температурные рекорды в стране фиксируются ежедневно с 4 июня.

Стоит отметить, что в двух соседних столицах тоже обновились максимумы июня за весь период метеонаблюдений. В Вильнюсе 13 июня было 34,2 градуса, в Риге — 33. Информацию об этом, а также о рекорде в Минске опубликовала метеослужба Франции.

